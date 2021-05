Neuwahlen anstreben?

Warum nicht? Es wird doch niemand ernsthaft annehmen, dass Neuwahlen viel ändern würden und dass der nächste Kanzler nicht wieder Kurz hieße.

Nachteilig wären Neuwahlen jedoch für die NEOS, die FPÖ und vermutlich auch die Grünen. Allerdings ist zu bezweifeln, ob diese Parteien das selbst auch so sehen. Die Wähler hingegen wissen in schwierigen Zeiten, was zu tun ist. Sie könnten diesmal das Vordringliche fürs Land erkennen, nämlich die Notwendigkeit, die enormen Pandemiefolgen bestmöglich zu bewältigen sowie, dass dafür klare Vorgaben und Ziele vonnöten sind, zu deren Umsetzung es keine destruktiven Zwischenrufe von wem immer braucht. Wenn das Wählervotum diesen Auftrag erteilt, wären vorgezogene Neuwahlen sogar ein Glücksfall. Neben der atmosphärebereinigenden Wirkung. Und auch, weil sie das Ende des unsäglichen Ibiza-U-Ausschusses bedeuteten.

Kurt Steinhoff, 1010 Wien