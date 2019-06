Neuwahlen sollten sofort erfolgen

Sehr geehrter Herr Haselwanter!

Dem in Ihrem Leserbrief v. 3. 6. ausgedrückten Wunsch nach sofortigen Wahlen kann

ich hundertprozentig beipflichten. Den ganzen Sommer über, in ganz Österreich,

die Gesichter anschauen zu müssen, die man eigentlich gar nicht mehr sehen will,

ist für mich ein Schreckensszenario. Noch dazu, dass die Umsturzparteien SPÖ

und FPÖ, die immer etwas vom Sparen faseln, die Wahl bis Ende September hinaus-

schieben wollen - quasi eine "Flucht nach hinten" - weil sie damit rechnen, dadurch doch ein paar Stimmen mehr zu bekommen.

Leider steht Ihrem vernünftigen Begehren der Fristenlauf nach dem Grundgesetz

entgegen. Wenn man den Umfragen Glauben schenken darf - und ich habe keinen Grund, es nicht zu tun - dann könnte man ja sagen: Sebastian Kurz - machen Sie gleich weiter!

Denn was da im Parlament abgegangen ist, bringt kein Glück! Es darf auch keines

bringen, denn ansonsten haben wir bald italienische Verhältnisse und wohin

das führt, können wir jeden Tag auf`s Neue mit Schaudern miterleben.







Josef Blank, 5061 Elsbethen