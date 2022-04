Nicht alle sind arm

Die SPÖ-Chefin, Frau Dr. Rendi-Wagner, plädiert für eine temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Hört sich gut an. Es würde aber bedeuten, dass auch Besserverdiener/-innen keine Steuern mehr auf Brot, Fleisch, Fisch, Gemüse usw. zahlen. Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Eine Lösung Kleinverdiener/-innen zu unterstützen, ist der Weg über das Finanzamt. Anhebung des Eingangssteuersatzes und der Negativsteuer, Direktzahlungen in Form von Wertgutscheinen an jene, die es wirklich brauchen. Nicht alle Menschen in diesem Land sind arm.

Josef Hirz, 5020 Salzburg