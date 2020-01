Nicht angemessene Urteile

Als ganz einfacher Mensch komme ich oftmals mit den Urteilen unserer Richter nicht zurecht. Bekommt eine Person, die meines Erachtens seine Freiheit in der Gesellschaft durch einen Mord verwirkt hat (Zell am See), gerade einmal acht Jahre Freiheitsentzug, bei guter Führung geht diese vielleicht nach sechs Jahren frei.

Begeht eine Person eine Straftat im Finanzbereich, bei dem sie selbst sich nicht bereichert, sondern nur "egoistisch" für die Bürger der Stadt, der sie als Bürgermeister vorgestanden ist, unrechtmäßige Transaktionen einleitet, erhält diese einen Freiheitsentzug von drei Jahren, ein Jahr unbedingt, zwei Jahre auf Bewährung.

Zumindest das Urteil von Zell am See scheint mir viel zu milde, sollte das Bürgermeister-Urteil gerecht sein. Das ist kein Angriff auf die Richter, meines Erachtens sind die Gesetze falsch.



Wolfgang Bretl, 5020 Salzburg