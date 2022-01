Nicht auf Betrüger hereinfallen

Seit fünf Jahren ist der Leitzins der EZB auf Null. So die lapidare Mitteilung aus dem

europäischen Finanzbereich.

Iris Burtscher berichtet in den SN v. 8. 1. über 1,5 Millionen Euro, die verschwanden, weil immer mehr Österreicher in die Falle von Finanzbetrügern

tappen. Die Menschen sind es halt leid, dass ihre Sparguthaben seit fünf Jahren nichts bringen, die Inflation aber bei 4% liegt und die gesparten Gelder daher täglich weniger an Realwert haben. Das Sparbuch ist quasi die Geldvernichtungsmaschine! Natürlich ist auch ein Gutteil Gier im bösen Spiel und daher haben die Betrüger ein leichtes Spiel.

Josef Blank, 5061 Elsbethen