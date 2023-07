Nicht der Fischotter ist das Problem

19 Fischotter sollen bzw. dürfen im Land Salzburg pro Jahr getötet werden. Begründet wird das hauptsächlich mit der Fischarmut in den Flüssen und Bächen Salzburgs. Für mich ist die Verordnung absolut unverständlich und die Begründung mehr als mangelhaft.

Dass es unserem Fischbestand nicht gut geht, ist inzwischen allgemein bekannt. Nur, dass der Fischotter eine wichtige Rolle dabei spielt, ist nicht geklärt. In einer Studie aus 2017 vom Land Oberösterreich (in der Entnahmemaßnahmen vorgeschlagen werden) heißt es fast wortwörtlich, dass im Gesamtüberblick der Einfluss des Fischotters auf den Fischbestand unklar bleibt. Dazu möchte ich noch anmerken, dass Fischotter ein großes Revier haben. Fischottermännchen können bis zu 40 km Flusslauf besetzen, was mir die Vorstellung eines leergefischten Flusses schwer möglich macht. Im Gegensatz dazu weiß man aber sehr genau, dass sich Kraftwerke oder Begradigungen stark negativ auf den Fischbestand auswirken, und in Salzburg gibt es offensichtlich viele davon. Trotzdem möchte Frau Svazek ein Kraftwerk im Bereich der Antheringer Au haben, also direkt neben dem zukünftigen Natura 2000 Schutzgebiet. Wie passt das zusammen?

Ich selbst habe das Gefühl, dass die überwiegende Mehrheit keine "Entnahme" möchte. In meinem Bekanntenkreis sind fast alle dagegen und wir leben schließlich in einer Gesellschaft, in der die Mehrheit entscheidet. Gilt das hier noch?



Elias Gail, 5026 Salzburg