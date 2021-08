Zum Standpunkt "Nicht immer ist Klimaschutz auch populär" von Monika Graf (7. 8.):

Alle in den letzten 15 Jahren genehmigten Kraftwerksprojekte (Wasserkraft, Gaskraftwerke,...) und Netzausbauten (380-kV-Leitungen,... ) waren nur unter dem Vorwand des öffentlichen Interesses umsetzbar.

2005 Grünbuch: Energieeffizienz oder weniger ist mehr. Stromverbrauchsreduktion 1 Prozent pro Jahr mittels dezentraler intelligenter Netze wurde nicht umgesetzt! (Stromwirtschaft: Gewinnverminderung durch weniger Verkauf)

Mai 2006 Endbericht: Energiesysteme der Zukunft

Das Zusammenspiel von Anlagen- und Netzbetreiber als Erfolgsfaktor für die Integration dezentraler Stromerzeuger. Lösung: intelligente, dezentrale Netze (Smart Grids).

2008 betrug der Stromverbrauch 70 TWh, davon wurden 45,2 TWh mittels Wasserkraft erzeugt. Das Potenzial der PV-Anlagen bei Nutzung sehr gut geeigneter Dächer (140 km²) und Fassaden (50 km²) deckt 35 TWh (die Hälfte des Stromverbrauchs). Österreich könnte schon seit Jahren den Strom zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie produzieren. Keine andere Technologie zur Stromerzeugung ermöglicht ein so hohes Maß an Dezentralität und Partizipation. Mehr Anlagenleistung auf dem Dach bewirkt ein Mehr an finanziellen Einsparungen, ein Mehr an eigener Rendite sowie ein Mehr im Sinne eines zusätzlich möglichen Beitrags zum Klimaschutz durch eine maximale PV-Anlagendimensionierung. Die Amortisationszeit bei netzparitätischer Einspeisung beträgt für PV-Anlagen fünf Jahre und mit Speicher 15 Jahre. Im Vergleich dazu beträgt diese für ein Wasserkraftwerk 50 bis 100 Jahre. Bei der Umsetzung des Ausbaues erneuerbarer Energie verlieren die heutigen Stromerzeuger an Einfluss. Die maximale Leistung der PV-Anlage ist zu Mittag, somit der Strom am billigsten. Kein Verkauf von Spitzenstrom ein weiteres Minus für Stromkonzerne der größte Verlust sind die 50 Prozent an Kunden, die Produzenten wurden. Die Schuld liegt nicht bei den Umweltschützern, die sich ohne Lohn für die Umsetzung der klima- und umweltverträglichen Lösungen einsetzen, sondern bei der Politik von Bund und Ländern, sowie bei den Energieversorgern und Netzbetreibern. Die von der EU geforderte Trennung der Produzenten und Verteiler wurde nicht umgesetzt. Die Eigentümer der Netze sind immer noch die Produzenten.

Werner Lackner, ARGE Luft, Lärm und Energie