Nicht märchenhaft, harte Realität

Zum Artikel "Der Pferdekopf nimmt mit auf eine Märchenreise" (SN, 26. 11): Das Haus mit dem Pferdekopf (Linzer Gasse 70) ist mir bereits seit meiner Kindheit in der Zeit nach dem Krieg bekannt, und zwar nicht aus einer Märchenreise, sondern als harte Realität. Gleich dahinter befand sich bis in die 50er-Jahre eine Pferdefleischhauerei. Meine Eltern kauften dort zu besonderen Anlässen - zum Beispiel Würstel für Weihnachten oder Fleisch für Rouladen an manchen Sonntagen. Denn in der Pferdefleischhauerei konnte man sich trotz Geldmangels öfter mal "Fleisch" leisten. Es hat uns immer geschmeckt. Später gab es noch längere Zeit eine Pferdefleischhauerei in der Steingasse.



Inge Vrabel, 5020 Salzburg