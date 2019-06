Nicht mehr gern auf dem Gern

Als jahrzehntelanger SN-Leser und eifriger Sommerliftler weiß ich die Informationen zum täglichen Sommerliftbetrieb der SN sehr zu schätzen: Dienstag, 11. 6., St. Johann/Alpendorf, Öffnungszeiten 9 bis 17 Uhr. Wie wenig verbindlich diese Angaben sind, sollten wir um 10 Uhr bei der Talstation feststellen.

Keinerlei Hinweis, dass kein Liftbetrieb besteht. Deutsche Urlauberfamilien kommen uns aufgeregt entgegen. Jeder teilt sich seinen Tag ein, fährt womöglich von weit her oder gibt wie ich den Betrag von 154 Euro für die Sommerliftlkarte aus. Nichts wie hin zur Tourismus-Information. Auf die Frage "Was ist mit dem Bergbahnbetrieb heute?" kommt die Antwort "Nix!". Diese unoriginelle Auskunft empört zurückweisend, erfolgt die sofortige Entschuldigung der Mitarbeiterin. Sie kann uns aber nicht erklären, warum der Betrieb geschlossen ist. Niederschlag und Gewitter sind es nicht an diesem schönen Tag, die einen Liftbetrieb zum Gern verhindern.

Bei den höher gelegenen Bergbahnen in Mühlbach und im Gasteiner Tal fährt man trotz schneereichen Frühlings schon seit Wochen. Sehr geehrte Bergbahnen: Wir freuen uns über eure Auszeichnungen, die ihr Jahr für Jahr einheimst. Gemessen werdet ihr aber an eurer Verlässlichkeit!



Lorenz Weran-Rieger, 5500 Bischofshofen