Nicht mehr meine Wertegemeinschaft

"Sag mir, mit wem du umgehst, so sag ich dir, wer du bist." Dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe kommt mir beim Überdenken meines Verhaltens gegenüber der Gesinnungsgemeinschaft Volkspartei ins Gedächtnis und ich erfahre bei vielen Gesprächen die Enttäuschung derer, die sich ob der christlich-sozialen Weltanschauung der Volkspartei zugetan fühlten. Klar festzuhalten ist aber auch - strafrechtliche Vergehen haben nicht wir zu beurteilen, dafür gibt es eine unabhängige Gerichtsbarkeit. Offen verurteilen darf der Bürger diesen zügellosen Umgang mit den elektronischen Einrichtungen, der ein verheerendes Sittenbild des Umgangs damit aufdeckt und uns ein Charakterbild zeigt, das in solchen Funktionen einfach keinen Platz haben darf.

Manfred Perterer übertitelt seinen Leitartikel (SN, 19. 10. 21) "Die ÖVP muss sich wieder einmal neu erfinden" und schreibt: "Wer eine Volkspartei sein will, muss diese auch an der Spitze widerspiegeln und ihre Werte hochhalten." Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Helmut Auer, 5071 Wals