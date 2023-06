Nicht nur die Instandhaltung ist teuer

Zum Brief "Instandhaltung ist teuer" (SN, 5. Juni):

Werter Herr Dr. Judex,

Sie haben noch die Steuer vergessen! Zu all Ihren Argumenten kann ich nur voll zustimmen. Dann kann es einem noch passieren, dass man einem Mietnomaden aufsitzt, der noch die Frechheit besitzt und zum Mieterschutz geht. Ohne Anwalt und Kosten viel Zeit und Geldverlust (Arbeit, Putzen, Maler etc.) bringt man ihn nicht hinaus. Erspartes geht meist in Neuerungen auf. Das Immobiliengeschäft will auch halbe Monatsmieten brutto haben und man hofft, dass es ordentliche Leute sind. Es bleibt nicht viel übrig für den eigenen "Luxus". Viele Haus- und Wohnungsbesitzer tun sich das nicht an.

Dagny Berger, 5020 Salzburg