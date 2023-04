Nicht nur fordern - jetzt beginnen

Was hält uns als Gesellschaft eigentlich davon ab, jetzt mit dem Klimaschutz zu beginnen? Was hält uns jetzt davon ab, auf der Autobahn weniger schnell zu fahren? Was hält uns jetzt davon ab, nicht jedes Gerät im Haushalt "smart" aufzurüsten und noch mehr Energie damit zu verbrauchen (denn viele energiesparende Geräte sind auch "mehr Geräte" und ein "Mehr an Energieverbrauch")? Was hält uns jetzt davon ab, nicht öfter zu Fuß, mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Rad - auch ohne E-Motor, der wieder mehr Strom verbraucht und dessen Innenleben mehr als umweltschädlich hergestellt wurde - unterwegs zu sein? Was hält uns jetzt davon ab, vegan hergestellte Produkte zu hinterfragen (die chemisch hochgerüstet wurden und viele Flächen, Wasser in anderen Teilen der Welt verbrauchen, um unserer Gesellschaft ein Gefühl des "Weltverbesserns" zu verleihen) und wesentlich bewusster einzukaufen, mit Lebensmitteln sorgsamer umzugehen und nicht so viel zu verschwenden? Was hält uns davon ab, jetzt konkret etwas umzusetzen? Jede/jeder beginnt jetzt - auch ohne Umsetzung der Forderungen der Letzten Generation. Keine Frage, die Forderungen sind berechtigt, dafür lohnt es sich einzutreten aber jede/jeder kann bei sich selber anfangen und etwas direkt jetzt verändern, nicht warten auf politische Entscheidungen.

Manchmal beschleicht mich der Gedanke, ob es nicht einfach bequem ist, jemandem die "Schuld" für die Klimaveränderungen zu geben. So braucht man nicht aus der persönlichen "Komfortzone" raus und kann die eigene Veränderung "verschieben". Könnte das tatsächlich in manchen unserer Köpfe so sein? Ist es nicht auch eigenartig, dass Regierungen (die immer und überall in der Kritik stehen und - wie man überall sieht - dazu auch reichlich Anlass geben) für uns Richtlinien und Gesetze beschließen sollen, die uns dazu verpflichten, für das Klima etwas zu tun? Weil wir es sonst nicht tun? Wäre das nicht ein Armutszeugnis für uns so wissende und selbstständige Menschen? "Wenn viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten, viele kleine Dinge tun, verändern sie die Welt."

Was hindert jede/jeden von uns, sich jetzt zu ändern?

Oh je, ich fürchte unsere Egos!





Ingrid Mayr, 5081 Anif