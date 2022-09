Nicht nur Mozart

Es gibt sie noch, die kleinen Konzertveranstalter, die für Ihre Musik brennen. Freitagabend gastierte die Jimi Barbiani Band aus Italien in einer Bar in der Glockengasse (Zazi Bar). Hochklassiger Rock und Blues auf der Bühne, Hochstimmung im Publikum. Jimi Barbiani ist ein Gitarrist, der Jimi Hendrix und Carlos Santana sehr genau auf die Finger geschaut hat. Unterstützt von seinen drei musikalischen Mitstreitern lieferte er eine fantastische Show. Zahlreiche Eigenkompositionen, aber auch Klassiker wie "Hey Joe" oder "Purple Rain".

Lyèce, der Betreiber der Bar, lässt keine Chance aus, gute moderne Musik in die Glockengasse zu holen, und stellt dabei die strahlenden Gesichter seiner Gäste über den eigenen Profit. Wohl auch dank eines Vermieters, der ihm nicht das Weiße aus den Augen kratzt. Schön, dass es so ein Kleinod gibt. Seien wir gespannt, was das nächste Konzert am 23. September bringen wird.



Kurt Beyer, 5020 Salzburg