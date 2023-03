Nicht nur Schüler handysüchtig

Dank an Barbara Haimerl für ihren kurzweiligen, aussagekräftigen Artikel "Wie Schüler sieben Tage ohne Handy überstanden" (SN vom 9. 3.) Einwöchiges Handyfasten von 70 Schülern des BORG Nonntal und deren Kommentare danach illustrieren wie extrem abhängig, ausgeliefert, ja süchtig bereits Schüler im Sekundarschulbereich nach diesem schier alles dominierenden, unverzichtbaren, elektronischen Begleiter sind.

Wir sind dabei, zur "Head down Society" zu verkommen - gesenkter Kopf, gekrümmter Rücken, die Umgebung ausblendend, Blick und Aufmerksamkeit beinahe permanent auf das Handy gerichtet. Es braucht weder empirische Untersuchungen noch Expertisen. Das kleine, vermeintliche "Kann-alles-Ding" hat das teuflische Potenzial, uns Menschen in Isolation zu torpedieren, mehr noch, uns über kurz oder lang psychisch krank zu machen. Ohne es zu realisieren oder es sich einzugestehen, ein merklicher Teil der Bevölkerung befindet sich bereits im Sucht- bzw. Krankheitsstadium.

Bildungsminister Polaschek könnte Geschichte schreiben, würde er per Verordnung sämtliche Schulen handyfrei machen. Unvorstellbar? Mitnichten. Im Eingangsbereich jeder Bildungsstätte würde ein Handysafe mit Schließfächern platziert. Das Smartphone wäre während des Schultags dort, und nur dort zu verwahren. Handyabsenz über fünf bis zu acht Stunden am Stück täte nicht nur Schülern gut. Möglicherweise denken auch Arbeitgeber über Handyschließfächer nach. Nicht populär, aber Win-win-Lösung für alle. Kopf hoch, "Generation head down"!







Sepp Schnöll, 5431 Kuchl