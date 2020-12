Nicht nur Spinnato

Sylvia Spinnato und ihr Salzburger Frauenorchester sind wirklich gut, wovon ich mich selbst überzeugen konnte (Sn v. 29.12.) Aber Spinnato ist wahrlich nicht die Einzige im Ausforschen von Komponistinnen: Dies geschieht seit mehr als einem Jahrzehnt durch die von Eva Neumayr geleitete Maria Anna Mozart-Gesellschaft mit Kammerkonzerten. Sie erhält jedoch zu wenig an Subventionen, um sich auch Orchesterkonzerte leisten zu können. Ebenfalls sehr aktiv in von Frauen komponierter Musik ist weiterhin das bis zum Vorjahr von Gertraud Steinkogler-Wurzinger geleitete Institut für Genderstudies der Uni Mozarteum. Durch die Kooperation mit dem von mir geleiteten Orchesterprojekt gab es 2019 und heuer in der Musik-Uni je ein Konzert vor Publikum mit ausschließlich von Komponistinnen geschaffenen Orchesterwerken als zehn Österreichische Erstaufführungen, geleitet von der jungen Dirigentin Alexandra Helldorff und mir.

Wolfgang Danzmayr, ehem. Musik- und Kulturleiter im ORF-S, 5020 Salzburg