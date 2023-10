Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir!

In der Schule lernt man fürs Leben, heißt es immer. Doch ist das so? Im späteren Leben muss ich wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie man Gedichte analysiert. Viel mehr Wissen braucht man über wirklich wichtige Dinge, wie zum Beispiel über wirtschaftliche Zusammenhänge, Finanzen und über Wahlen. Nur wie kann man das Schülern und Schülerinnen näherbringen? Wir besprechen in Geschichte kurz bevor Wahlen anstehen, welche Parteien sich aufgestellt haben und was welche Partei vertritt. Ich finde, dass dieses Thema mit den Wahlen sehr wichtig ist, weil wir in unserem Alter schon bald wählen gehen dürfen, und wir ein bisschen Bescheid über die einzelnen Parteien wissen sollten. Doch recht viel mehr lernen wir sonst nicht über diese wichtigen Themen. Wie kann es sein, dass ich mit meinen 15 Jahren, noch nie etwas von Vertragsabschlüssen gehört habe. Ich würde mir wünschen, dass Experten von außerhalb uns Schülern/-innen den Verbraucherschutz und Konsumentenschutz näherbringen. Wo sonst lernen wir solche Sachen, wenn wir es nicht in der Schule lernen? Ich bitte Sie, Herr Bildungsminister, und natürlich alle Schulen, sich auseinanderzusetzen, wie man jungen Erwachsenen so etwas beibringt.







Verena Niederreiter, Schülerin, 15 Jahre, 5423 St. Koloman