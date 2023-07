Am 15. Juni 2023 erhielt ich einen sogenannten Binnen-Brief der BH Salzburg Umgebung. Am 12. 7. 2023 rückte ich an die angegebene Adresse Karl-Wurmbstr.-17 an. Nach mehrmaliger Umrundung der Baustelle klärte mich ein Beamter der Dienststelle in Salzburg Umgebung über den Umzug telefonisch auf. Wäre es nicht möglich gewesen, im Brief vom 15. Juni auf die unmittelbar bevorstehende Übersiedlung hinzuweisen?

Dr. Erentrudis Steiner, 5061 Elsbethen