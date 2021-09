Nicht verzagen, Kickl fragen!

Österreich kann von Glück reden, einen Mann zu haben, der die Unberechenbarkeit des Corona-Virus einzuschätzen weiß, der einzig und allein die richtigen Maßnahmen kennt und weiß, wie mit einer Pandemie, die die Welt seit etwa zwei Jahren in Ratlosigkeit versetzt, umzugehen ist und der in vollmundigen Reden Virus-Mutationen als erfundene Hirngespinste einer verirrten Wissenschaft entlarvt. Herbert Kickl, der den nationalen Aufwand, den man wegen weniger Hunderte Intensivpatienten treibt, als Unverhältnismäßigkeit einstuft, beruft sich dabei auf die einzige Instanz, die, wie er meint, in solchen Fragen zuständig ist und das ist sein Hausverstand. Dass hierbei von Sachverstand erst gar nicht die Rede ist und Kickl seinen eigenen Hausverstand mit gesundem Menschenverstand verwechselt, dürfte der besonderen Phänomenologie Kickl'schen Geistes eher, als jener eines Hegel, den er gerne anführt, geschuldet sein. Entgegen den Einsichten wissenschaftlicher Experten, hält er, der selber kein wissenschaftliches Studium mit Abschluss - trotz Hegel - auf den Boden gebracht hat, sein hochwirksames Immunsystem, das in seinem Falle allerdings seine Wirkung nur gegen besseres Wissen entfaltet, für ausreichend, um alle Maßnahmen als lächerliche Absurdität abzutun und dennoch vor Covid-19 geschützt zu sein.

Wissenschaft und Regierung wären gut beraten, künftighin den FP-Obmann, vorher zu fragen, bevor sie mit Studienergebnissen und der Bekanntgabe von Maßnahmen vor die Öffentlichkeit treten!

Dipl.-Ing. Dr. Peter Thuswaldner, 5400 Hallein