Nicht zu wählen ist konsequent

Zum Standpunkt von Thomas Sendlhofer vom 22. April 2023:

Wenn auch gewohnt scharfsinnig und mit besten Intentionen geschrieben, möchte ich Thomas Sendlhofers Kernthese, nämlich, dass sich Nichtwähler nicht über die Politik beschweren dürfen, entschieden widersprechen. Im Gegenteil sind Nichtwähler die einzigen, die ein Recht darauf haben über Politik zu schimpfen.

Wähler beteiligen sich am Spiel der Demokratie. Sie übertragen ihre Stimme einer Partei, die dann ihrerseits Menschen bestimmt, die für andere Menschen Entscheidungen treffen. Man kann bei einer Wahl nicht bestimmen selbst zu entscheiden, man kann lediglich wählen, wer in Zukunft für einen entscheidet. Wenn man aber damit grundsätzlich unzufrieden ist, ist die konsequenteste Variante natürlich jene, sich nicht an Wahlen zu beteiligen. In anderen Worten: Als Wähler nimmt man am Spiel teil, als Nichtwähler nicht.

Wer darf sich nun eher beschweren, der der immer wieder am Spiel teilnimmt und es dadurch bestätigt, oder die, die eben nicht mitspielen? Obschon solche Gedankenspiele reichlich unpopulär sind und der bloße Gedanke, dass es liberale Alternativen zur Parteiendemokratie gibt, für viele an Ketzerei grenzt, hat bereits Salzburgs größter Philosoph, Leopold Kohr, in ähnliche Kerben geschlagen.



Martin Holzmann, 5721 Piesendorf