Nicht-Zustellung eines Weihnachtsbriefs

Am 7. Dezember 2020 (Poststempel Seekirchen) schickte ich einen Weihnachtsbrief (absichtlich so früh!) an eine liebe Freundin im Haus für Senioren, Diakoniewerk, Wohn-App. 401, WB 1d, in der Guggenbergerstraße 20, 5026 Salzburg.

Am 28. Jänner 2021 kam der Brief zurück mit dem Vermerk "Falsche PLZ". "Falsche PLZ" stimmt nicht, da Aigen diese Postleitzahl 5026 hat, und Aigen ein Teil der Stadt Salzburg ist. Auf dem rosa "Zurück-Zettel" stand beim Rücksendedatum: 9.12. Meine Frage an die Post AG: Wo war der Brief vom 9. Dezember 2020 bis zum 28. Jänner 2021?

Die Postkutsche hätte den Abstand von Seekirchen nach Salzburg-Aigen in kürzerer Zeit zurückgelegt.







DI Kurt Hofmann, 5201 Seekirchen