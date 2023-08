Nichtamtsführende Stadträte zur Disposition stellen

Vor einigen Wochen hat Herr Mahrer, nichtamtsführender Stadtrat Wiens, Obdachlose als neue Zielgruppe entdeckt, gegen die - mangels Lobby - leicht zu hetzen ist. Wenige Tage danach begannen die ersten Attacken auf Obdachlose, mittlerweile sogar mit letalen Folgen. Ein Politiker sollte sich dessen bewusst sein, dass er eine Vorbildfunktion innehat, dass also die Bevölkerung Politiker - so ungerechtfertigt dies auch im Einzelfall erscheinen mag - als Vorbilder ansieht. Wer sich dessen nicht bewusst ist, sollte so eine Position erst gar nicht anstreben. Im Nachhinein nach mehr Plätzen in einer Obdachlosenunterkunft zu rufen, ist billig, wird der Sache aber nicht gerecht. Ein Ziel (eine Regierungsbeteiligung etc.) rechtfertigt niemals alle Mittel. Sollte man noch Argumente für die Abschaffung der Funktion des nichtamtsführenden Stadtrats brauchen, so hat Herr Mahrer diese spätestens mit seinem letzten Polit-Stunt geliefert.







Dr. Paul Schwarzenbacher LL.M., 1070 Wien