Nichts würde Putin aufhalten

Herr Gerald Gschwandtner fordert in seinem Beitrag "Bitte handeln Sie jetzt" die Regierung auf, ein Energie-Embargo gegen Russland zu verhängen. Das würde aber Putin nicht stoppen, denn das Land verfügt über die notwendigen Waffen und Personal samt Munition und Treibstoff und auch über ausreichend Devisenreserven. Eine Rezession in Teilen Europas zu riskieren, und Österreich ist auf Grund der Abhängigkeit von russischem Gas besonders betroffen, bringt letztlich genau so wenig wie singen oder tanzen gegen den Krieg.





Mag. Martin Behrens, 1230 Wien