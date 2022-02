Das war der Leitspruch der überlebenden Kriegsgeneration. Bis heute hatte meine Generation großes Glück, in Frieden am Aufbau von unserem Land mitzuarbeiten, Familie zu gründen und das mit Urlaubsreisen zu genießen. Die Kriegskeule wird leider jetzt wieder geschwungen und jemand meinte sogar, die Welt sei wieder "kriegsschwanger". Ich frage mich nur, was soll dabei "geboren" werden außer Elend und Leid für die betroffenen Menschen. Wer will einen Krieg? Die einfachen Menschen sicher nicht, denn die wollen Frieden. Wer hat wirklich an einem Krieg in der Ukraine Interesse? Politisch sicher einerseits Russland, welches seine Einflusszone sichern und die NATO fernhalten will, und andererseits die Weltwirtschaft, um die Waffenindustrie zu fördern und die neuen Waffen zu testen. Unbedingt zu vermeiden sollte man den "Russischen Bären" weiterhin zu reizen, denn wir Menschen könnten nur verlieren mit einem Krieg in Europa - also rufe ich unseren Politikern zu "Nie wieder Krieg" - stoppt den Wahnsinn.

Erich Lahartinger, 6020 Innsbruck