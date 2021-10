Nie wieder Schullockdown

Treten Bundeskanzler, Gesundheitsminister, Bildungsminister und Co in ihrem (gefühlt) zwanzigsten TV-Pressestatement nach jeweiligem Ministerrat hinter das Rednerpult, lösen sie beim Zuseher unweigerlich eine Nicht-Schon-Wieder-Emotion aus. Egal, wie viel Notwendiges und Wichtiges sie uns sagen möchten und müssen - es will kaum jemand mehr hören, obwohl ehrliches Bemühen gegeben ist.

Was wir hören möchten und müssen, ist die Absichtserklärung des gesamten Ministerrates, Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Hochschulen) künftig unter keinsten Umständen mehr zuzusperren oder auf Distance Learning herunterzufahren.

Zwei Fernlernphasen haben Lehrer, Schüler, Eltern, Studierende und Lehrende mühevoll gemeistert. Lern- und Erfahrungszuwachs, der selbstverständlich gewordene Einsatz digitaler Medien und Ausbau individueller digitaler Fertigkeiten sind zu unverzichtbaren Instrumenten für die nahe Zukunft geworden. Der Preis dafür ist hoch. Mangel an persönlichen Gesprächen, Verlust kognitiver und sozio-emotionaler Entwicklung, Wegfall der mit viel Sicherheit verbundenen Routine des normalen Unterrichts- bzw. Studienalltags, Einschränkung des so essenziellen physischen Miteinanders, Kontaktverluste, Isolation, Vereinsamung, etc... Mehr noch, die Schere im Bildungsbereich ist gerade dabei, ein weiteres, bedrohliches Stück aufzugehen.

Fakt ist, für viele Kinder, besonders Schüler bildungsferner Elternhäuser, ist die Schule der bessere Ort als Zuhause. Ein Schullockdown wirkt sich nachweislich verheerend auf zigtausende Schüler aus.

Nach den Weihnachtsferien steht der nächste Schullockdown an. Es muss definitiv der letzte sein, weil:

- alle Beteiligten nach Normalität im Schulalltag und sozialer Einbindung lechzen.

- es beinahe unmöglich ist, Volksschüler aus der Ferne erfolgreich zu beschulen und weil Mütter und Väter, viele davon sich als Hilfslehrer abmühend, schon längst jenseits ihrer Belastungsgrenze agieren.

- Motivation, Lernrhythmus und Resilienz nicht viel länger aufrechtzuerhalten sind.

- das Bauchgefühl des Lehrers sagt, dass das Bildungskonstrukt Fernlernen in der Grundschule über kurz oder lang zu kollabieren droht.

- eine Schule auf - Schule zu - Praktik à la longue zum Entwicklungshemmer für die Zukunft einer ganzen Generation von Schülern und Studenten wird. Geschätzte Damen und Herren des Ministerrates, springt über euren Schatten, besinnt euch eurer Rolle als Mütter/Väter bzw. Großeltern und begeht zwecks Covid-19 nie mehr wieder den verheerenden Irrtum, eine Bildungseinrichtung zuzusperren!

Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl