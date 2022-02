Niederösterreich fehlt ein freies Medium wie die SN

Als Ost-Österreicher bewundere ich die Unabhängigkeit der "Salzburger Nachrichten". Beispiel: Heidi Huber plaudert völlig unbekümmert über parteipolitisch motivierte Postenbesetzungen. Als Draufgabe gibt es eine Wizany-Zeichnung vom Feinsten. Frei von der Leber schreibt Frau Huber über die Bestellung des Geschäftsführers der Salzburg AG. Auch die "Berufung" des Magistratsdirektors der Stadt Salzburg nimmt die Kolumnistin aufs Korn. Schließlich thematisiert sie die Umfärbung des Stadtamtsdirektors von Hallein. Dort musste ein "Schwarzer" dem gewünschten SPÖ-Mann Platz machen.

Wäre Heidi Huber in Niederösterreich tätig, käme sie aus dem Schreiben gar nicht raus. Was sich in Salzburg bei einzelnen Postenbesetzungen abspielt, ist im Bundesland mit der heimlichen Bezeichnung "Nordkorea" Dauerzustand. Warum gibt es darüber so wenig Schriftliches? Klare Antwort: Dem Land unter der Enns fehlt ein freies Medium nach dem Vorbild der Salzburger Nachrichten.



Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien