Karenz, Teilzeit und Unterbezahlung im Vergleich zu den Männern (neuhochdeutsch: "gender gap") - sind immer die Argumente, wenn niedrige Pensionen der Frauen beklagt werden. Dazu sind - bei allem Verständnis und der gebotenen Höflichkeit - schon einige Dinge klarzustellen. Wenn nun in Zusammenarbeit mit der Uni Wien die Studie zur Frage der Frauen-Altersarmut nicht so gut ausschaut, müssen einige Dinge in Relation gebracht werden.

Dass die Karenzbestimmungen, vor allem hinsichtlich der Anrechenbarkeit von Zeiten verbessert gehörten, ist ein alter Regelungsbedarf, den die Politik - aus welchen Gründen auch immer - fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser.

Wenn aber nur ein Drittel der befragten jungen Frauen (bei Männern wird es nicht viel besser sein) die drei Säulen des österreichischen Pensionssystems kennt, schlägt das dem Fass regelrecht den Boden weg. Daher muss man sich schon wirklich fragen, ob die anderen zwei Drittel regelrecht "in den Tag hineinleben" und ihnen sogar ihre eigene persönliche Zukunft völlig wurscht ist.

Daher darf es in vielen Fällen nur mehr wundern, welche Art von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen (wenn überhaupt) angenommen werden, um ein finanziell selbstbestimmtes Leben in jedem Alter führen zu können. Mangels Kenntnis der drei Pensionssäulen ist das bloße Verlassen auf Mindestsicherung, Ausgleichszulage und Einkünfte des Partners - als Einzel umso mehr - eine mehr als unsichere Verhaltensweise. Insbesondere dann, wenn auch noch größere finanzielle Unvorhersehbarkeiten wie z. B. ein Waschmaschinenkauf dazukommen.

Wenn dann dazu noch ein überhöhter Lebensstandard gelebt wird - was leider geradezu üblich ist, geht sich´s nimmer aus. In der Folge werden andere Umstände, nur nicht eigene Fehler bejammert. Dann soll der Staat plötzlich mehr vorsorgen, insbesondere für die Zukunft. Wobei die erwartete Frauen-Pension rund 1600 Euro, also 60 Prozent höher als die selbst geschätzte Alterspension ist. Dass das nicht bzw. nicht mehr so einfach geht und damit der Schritt in die Altersarmut vorausprogrammiert ist, merken die gar nicht. Eigene "Overperformance" kann diese Fehleinschätzung nie mehr ausgleichen.

Eine rechtzeitige Planung nach den drei Pensionssäulen ist daher für jede und jeden unabdingbar, will Altersarmut vermieden werden - der bloße Ruf nach dem Staat kann allzu leicht verhallen.





Mag. iur. Anton Frisch, 6330 Kufstein