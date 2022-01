Wie wenig ernst dieses Missbrauchsgeschehen tatsächlich genommen wird, zeigt sich auch in der Berichterstattung der SN: Niemand kann sich selbst entschuldigen. Diese oberflächlichen Worte bedeuten aber nichts, denn entschuldigen (freisprechen) kann nur ein (oberster) Richter. Was anders ist es, wenn ein (Mit-)Täter seinem Opfer in die Augen schaut und reumütig um Verzeihung bittet.





Norbert Prohaska, 1080 Wien