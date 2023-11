Nikolaus, je besser desto früher?

Wann beginnt eigentlich die Weihnachtszeit? Dann, wenn Nikolausi & Co. in den Geschäften, also bereits Anfang Herbst bei 25 Grad plus, zu haben sind. Lebkuchenherz, was willst du mehr?

Advent, die Zeit der Erwartung wird schnelllebiger. Das Geschäft hat zu boomen, die Weihnachtsmärkte mit Glühweinmassaker und Jingle Bells ohne Ende stehen in den Startlöchern, sie beginnen kurz nach dem Bauernherbst. Man darf ja keine Zeit verlieren. Stille Nacht, heilige Nacht war gestern, ist out; Krach und Remmidemmi sind heute, ist in. Freude für die einen, Grauen für die anderen.

Und doch, es liegt an uns allen, ob es weiterhin so bleibt. Es liegt an uns allen, ob Advent und Weihnacht eine tobende, lärmende Zeit ist oder nicht. Es liegt an uns allen, wenn wir beginnen, uns wieder auf das Wesentliche zu besinnen. Kauft Weihnachtsware erst dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist und die Konzernchefs ob des Absatzminus bereits nervös an ihren Nägeln kauen. Besucht die Weihnachtsmärkte erst dann, wenn der Advent, also am ersten Adventsamstag beginnt und nicht früher. Kein Markt wird bereits Mitte November öffnen, wenn die Besucher fehlen. Für den verfrühten Krampusrummel gilt dasselbe und selbst vom Handel gecoachte und favorisierte Weihnachtsmänner, das sind die, die vergeblich versuchen, die Balkone umständlich zu erklimmen, werden nicht erfreut sein und sich wieder aus unseren Breiten vertschüssen; zur Freude von Nikolaus.

Niemand in einem privaten Haushalt wird mit der Weihnachtsbäckerei bereits im Sommer beginnen. Es wäre ein leichtes, den Unfug, dass Nikolaus & Krampus zu einem so frühen Zeitpunkt in den Geschäften zu finden sind, abzustellen, wenn man nur wollte. Die Konzerne könnten sich absprechen und Weihnachtsware später ausliefern, wenn sie nur wollten. Fakt ist, wenn die Advent- und Weihnachtszeit immer mehr ausgeweitet wird, verliert sie das Besondere. Schade drum. Noch aber ist es nicht zu spät; es liegt an uns, diese Zeit zu genießen und eine Pause einzulegen - Besinnlichkeit statt Kommerz. Lebkuchenherz, was willst du mehr?



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf