Nikolaus muss nicht draußen bleiben

Es ist nicht meine Art, Lesermeinungen zu kritisieren. Die Lesermeinung von Fr. Traude Probst (SN vom 17. 11. 2023) macht mich betroffen, wenn sie von angstgeweiteten Augen der Kinder oder von einer schwarzen Pädagogik spricht, wo der hl. Nikolaus von den Eltern als Erziehungsautorität missbraucht wird.

Das mag einmal wie bei mir vor 83 Jahren so gewesen sein, nur das ist längst vorbei. Ich bin seit mehr als 40 Jahren als Nikolaus unterwegs, wie ihn die Legende beschreibt.

Es ist doch oft so, dass Dunkelheit in den verschiedensten Formen hereinbricht, wo sich die Menschen nach Licht sehnen. Gerade am Eingang in den Advent ist der hl. Nikolaus die Lichtfigur in unserer von Zerwürfnissen gestraften Gesellschaft, die zum Miteinander-Helfen und Respekt aufruft. Egal, ob in den Familien, im Kindergarten, auf dem Sportplatz und in der Dorf-/Land- und Staatsgemeinschaft.

Diese lange Zeit, in der ich als Nikolaus für soziale Zwecke unterwegs war und wo so manches auf wertvollen Boden fiel, möchte ich nicht missen. Ja, unsere Zeit braucht ihn, er hat nichts mit schwarzer Pädagogik zu tun und hat freudestrahlende Kinderaugen gebracht.

Helmut Auer, 5071 Wals