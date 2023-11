Nikolaus-Fest ist auch ein Fest des Willkommens

Zu "Der Nikolaus soll nicht in den Kindergarten" (SN-Lokalteil vom 7. 11. 2023): Es herrscht Verwirrung um den Auftritt des Bischof Nikolaus. Manche Eltern befürchten, der traditionelle Besuch des kostümierten Heiligen mit dem langen Bart könnte die Kinder im Kindergarten verschrecken, andere fürchten, kulturell oder religiös vereinnahmt zu werden. Pädagogen/-innen sind besorgt in ihrem Bemühen, den Bedürfnissen aller entgegenzukommen. Der Bürgermeister der Gemeinde Plainfeld befürchtet bei einer Ausladung des Nikolaus ein Verschwinden von Tradition und Frau Svazek von der FPÖ befürchtet schließlich das Auflösen dieses Festes als Bestandteil unserer Kultur und damit die vermeintliche Bankrotterklärung unserer christlichen Werte.

Eine Auseinandersetzung mit der Person und Botschaft des bis in die heutige, multikulturelle und multireligiös geprägte Zeit populären christlichen Heiligen könnte das Entstehen und Vergehen von Traditionen und Bräuchen um seine Person, seine Rolle in der Pädagogik und seine große Beliebtheit erklären und manche Ängste zerstreuen.

Nach den Verirrungen der schwarzen Droh-Pädagogik wird der Nikolaus nicht mehr als pädagogischer Fingerzeig oder als unnahbare Person, die auf mysteriöse Art mit dem Lob und Tadel-Buch jährlich vom Himmel herabfährt, herangezogen. Sein Begleiter, der Krampus, hat längst seinen Platz im Bereich der Grusel-Folklore.

Der "Besuch" des Bischof Nikolaus am christlichen Nikolaus-Fest als Gaben-Bringer im Kindergarten wird in Absprache mit den Eltern als feinfühlige Interaktion oder als Rollenspiel zwischen Kindern und Nikolaus-Darstellern gestaltet und sollte spannende Erwartung und Freude vermitteln. Bei elterlichen Bedenken muss diese "Spielart der Tradition" nicht zwangsweise besucht werden.

Als universelles Vorbild gilt der überzeugte Christ und Bischof Nikolaus aus dem 3. Jahrhundert bis heute als Fürsprecher der Eltern und Kinder, als Verteidiger der Kinderrechte, als Kämpfer gegen Armut und Ungerechtigkeit und als Brückenbauer über alle religiösen und kulturellen Zugehörigkeiten hinweg. Als Botschafter der Nächstenliebe entzieht sich St. Nikolaus einer alleinigen Vereinnahmung oder gar Instrumentalisierung durch die Religion.

Nach dem Bildungsauftrag der Kindergarten-Pädagogen/-innen, das interkulturelle und interreligiöse Aufeinander-Zugehen der Kinder zu fördern, ist das Nikolaus-Fest immer auch ein Fest des Willkommens, des Beschenkt-Werdens und der Begegnung für "Kinder-Gäste" aus anderen kulturellen und religiösen Lebenswelten. Im Gegenzug stellt das Kennenlernen und Mitfeiern von Festen aus anderen Kulturkreisen ebenso eine Bereicherung und Inspiration im Kindergarten-Jahresfestkreis dar.

Auf diesem Weg werden Traditionen und Bräuche in ihrer Vielfalt sichtbar. Im gelebten Miteinander und im Austausch bleiben christliche sowie universelle Werte wie Toleranz, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Teilen, Wertschätzung und der respektvolle Umgang miteinander, ganz im Sinne des heiligen Bischof Nikolaus und anderer großer Vorbilder der Geschichte, in den Familien, in den Gemeinschaften unserer Kleinsten im Kindergarten bis hinein in unsere Gesellschaft lebendig.

