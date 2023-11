Nikolaus und Weihnachtsmann

Ich war VS- und HS-Lehrer. Ich fragte einmal meine türkischstämmigen Hauptschüler, welche Stellung der hl. Nikolaus in der Türkei habe. Antwort: Der Nikolaus lebte im heutigen türkischen Emre und tat viel Gutes. Er wird in der Türkei auch verehrt und geschätzt.

Bei einem Türkei-Aufenthalt waren meine Frau und ich auch in Emre und besuchten dort die griechisch-orthodoxe Nikolauskirche. Leider stand am Dorfplatz auch eine übermannsgroße Weihnachtsmann-Figur. Nun, diese Person ist ja wichtiger geworden als der hl. Nikolaus. Und man feiert auch die falsch verstandene Halloween-Nacht. Wann wird diese Fehlmeinung überwiegen?

Theo Luigs, 5023 Salzburg