Nikolaus: Wohin geht unsere Gesellschaft?

Sehr geehrter Herr Chefredakteur Perterer, herzliche Gratulation zu Ihrem Leitartikel "Darf der Nikolaus noch in die Kindergärten kommen?" (SN, 10. 11. 2023). Sie sprechen mir und garantiert auch unzähligen anderen Österreicherinnen und Österreichern aus der Seele. Praktizierenden Christen erscheint diese permanent fortschreitende Entwicklung der Verleugnung und Verdrängung unserer christlichen Wurzeln wie auch Traditionen gegenüber unserer Kleinsten in den Kindergärten, Horten und auch Elementarschulen schier unerträglich. Dass dies ein eindeutiges Zeichen des aktuellen Zeitgeistes darstellt, wo immer mehr (keinesfalls alle) der Verantwortungsträger/-innen selbst nichts mehr mit dem christlichen Glauben am Hut haben und ergo dessen alles daran setzen, bei ihren Schutzbefohlenen diesen Glauben erst gar nicht aufkommen zu lassen, liegt auf der Hand.

Viel lieber setzen sie auf moderne Aktionen wie Halloween, was die Entwicklung unserer Enkelkinder und Kinder garantiert nicht so positiv beeinflussen wird wie christliche Legenden mit Inhalte über Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Mildtätigkeit. Wohin geht unsere Gesellschaft? Wohin wird uns das führen?





Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt