Nikolausfeier in de Familie

Die große Aufregung um den Nikolausbrauch - gelesen im Lokalteil der "Salzburger Nachrichten" vom 23. November 2020 - wundert und amüsiert mich gleichzeitig.

Ich würde die Tradition der Nikolausfeier einfach in die Kernfamilie legen, die Adventkranzkerzen anzünden (kommen eh viel zu wenig zum Einsatz!), ein Nikolauslied singen, eine Nikololegende erzählen oder vorlesen, mit den Kindern eine Bischofsmütze basteln und mit wenigen Verkleidungssachen im Rollenspiel einander beschenken. Auf kirchlichen Webseiten lassen sich da ganz leicht Material und Anregungen finden. Ein paar Lebkuchen, Mandarinen und Nüsse zu schnabulieren machen den Abend schon perfekt! Sie könnten sogar gemäß dem bekannten Nikolauslied "Lasst uns froh und munter sein" am Abend für jedes Kind einen Teller aufstellen, "Niklaus legt gewiss was drauf!".

Der nächste Morgen ist dann ganz spannend. So habe ich in meiner Kindheit den Nikolobrauch erlebt, habe nie einen Nikolaus leibhaftig gesehen (allerdings auch keinen Krampus) und auch keinen Schaden davongetragen für mein Leben.

Wer weiß? Wenn es nächstes Jahr wieder möglich ist, einen "echten" Nikolaus einzuladen, vielleicht freuen wir uns dann alle umso mehr!





Elfi Maislinger, 5201 Seekirchen am Wallersee