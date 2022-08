Niveau der Sturm-Fans

Das Sturm Graz Match gegen RB Salzburg war von einer überlegenen Sturm Mannschaft gezeichnet, das erhöht die Spannung in der Bundesliga. Jedoch was das Publikum angeht, ist dieses unterstes Niveau! Kaum war ein Spieler von RB Salzburg am Ball gings durch die Sturm "Fans" im Sprechchor: "Bullenschweine"… und so weiter! Primitiver geht's nicht mehr! Zur Erinnerung an die steirischen Sturm Fans!

Red Bull hat euch den Red Bull Ring in Spielberg aus der Versenkung geholt, das waren auch Bullen! Etwas mehr Mäßigung der Sturm Fans wäre hier sicher angebracht!

Walter Fuchs, 071 Wals