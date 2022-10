Schade, dass in dem Bericht über die österreichischen Nobelpreisträger Karl von Frisch gerade mal in der Zeittafel aufscheint. Immerhin erhielt er 1973 den Nobelpreis für die Entdeckung der Bienensprache. Er konnte zeigen, dass Abfolgen von Bewegungen genauso Zeichenfunktionen übernehmen können wie z.B. Symbole in jeder anderen natürlichen Sprache. Die Kommunikation der Bienen, die durch diese Sprache möglich wird, dient der gemeinsamen Koordination und Organisation beim z.B. Futtersammeln und der Suche und dem Ausbau eines Winterquartiers. Maßgebliche Experimente dazu führte er in seinem Haus am Wolfgangsee durch. Mit einigen Experimenten konnte er dort sogar verschiedene Dialekte der Bienensprache identifizieren. Karl von Frisch wurde damit bis heute zum Wegweiser zahlloser anderer internationaler Forschungen zur Kommunikation im Tierreich.



Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos