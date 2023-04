Das Interview über "Gender-Apartheid" (SN, 3. April 2023) wollte ich erst überblättern. Doch die Tatsache, dass das Foto eine Frau zeigte, ließ mich innehalten. Und ich las ... und ich staunte ... und ein Gefühl von Respekt und der Wahrnehmung war da: So sieht Mut aus!

Sehr geehrte Frau Manizha Bakhtari, von Ihnen kann die Welt, von Ihnen kann jeder Mensch lernen.

Ich habe heute erfahren, dass es in unserer oberflächlichen Welt noch mutige Menschen gibt. Eine mutige Diplomatin wie Sie, welche ein unangenehmes Thema klar anspricht. Sich einer Gefahr aussetzt, welche wir in Österreich gar nicht erfassen können. Ich verleihe Ihnen meinen persönlichen Nobelpreis für Mut.





Astrid Konzett, 1210 Wien