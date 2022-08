Nobelpreis zu seinen Lebzeiten

Es gibt ja die Vermutung, dass der Grund dafür, dass Salman Rushdie bis jetzt die Verleihung des Literaturnobelpreises verweigert wurde, darin liegt, dass die zuständige Jury Bedenken über die möglichen Auswirkungen über diese Verleihung hegte. Und zwar Bedenken dahingehend, dass das Leben von Herrn Rushdie dadurch noch stärker gefährdet sei als schon jetzt, dass dadurch sogenannte "moderate" Islamisten gegenüber Hardcore-Islamisten argumentativ ins Hintertreffen geraten könnten und dass man damit generell in streng religiös dominierten Regionen Öl ins Feuer gießen würde.

Salman Rushdie ist nicht nur ein begnadeter Erzähler, sondern auch ein Aufklärer im wahrsten Sinne des Wortes, der unverblümt die Rolle der Religion(en) allgemein beschreibt, der die Methoden und Strategien religiöser Eiferer und Fanatiker sehr anschaulich darstellt, der aber auch den Umgang von Politik und Gesellschaft mit religiös motivierten Extremisten und Gewalttätern analysiert und Letzteren eine Strategie der Beschwichtigung unterstellt, die zum Scheitern verurteilt sei. Dass diese Beschwichtigungsstrategie auch tatsächlich gescheitert ist, beweisen ja nicht nur die jahrzehntelangen Hetzkampagnen und das daraus resultierende feige Attentat auf ihn, wovon wir jetzt noch nicht einmal wissen, ob er es überleben wird oder nicht, sondern vor allem die mannigfaltigen islamistischen Extremisten, die der Welt mit roher Gewalt ihre Vorstellung von der Organisation der künftigen Gesellschaft aufzwingen wollen.

Ich jedenfalls möchte mir keine Welt vorstellen, in der humanistische Stimmen gewaltsam zum Schweigen gebracht werden, während gleichzeitig die Mörder dem Ermordeten letztlich die Schuld an dessen individuellem Schicksal zuschieben. Und diese Schuld besteht letztlich darin, nicht an Gott im Allgemeinen und nicht an den Gott im Speziellen geglaubt zu haben, den einen die Region, in der man lebt und aufwächst, vorschreibt. Jedenfalls wünsche ich Herrn Salman Rushdie, dass er dieses Attentat sowohl physisch als auch mental überlebt.

Manfred Spöcklberger, 5110 Oberndorf