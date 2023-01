Noch einmal: Jungfrauenweihe

Werte Frau a. o. Univ.-Prof. Dr. Monika Egerbacher, besten Dank für Ihren informativen Leserbrief. Was mich aber als Frau irritiert, ist nicht die Tatsache, dass die Kirche ausgewählte Personen geweiht ins Leben schickt, sondern dass sie Frauen nur weihenswert findet, wenn sie gewillt sind, nicht nur ehelos, sondern auch lebenslang jungfräulich zu bleiben, ohne damit eine bestimmte Aufgabe in der Gesellschaft zu verbinden. Oder gibt es die? Laut Wikipedia gehört die "gottgeweihte Jungfrau weder der kirchlichen Hierarchie an noch sind bestimmte Ämter oder Funktionen mit diesem Stand verbunden".

Also geweiht wird - wieder einmal - nur die sexualfeindliche Haltung dieser Kirche und damit auch die (indirekte) Abwertung von Frauen, die einer Weihe nicht würdig sind, da sie ledig, verheiratet oder verwitwet ihre Arbeit für die Gesellschaft verrichten. Ich vertraue darauf, dass ein bedingungslos liebender Gott hierbei keinen Unterschied macht. Möge die Kirche tun, was sie für richtig hält - aber wir dürfen die Aktionen dieser Kirche beurteilen.



Christiane Egger, 5020 Salzburg