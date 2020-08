Noch mehr Politikverdrossenheit?

Sehr geehrter Herr Purger,

ich danke Ihnen für Ihren Artikel "Die Innenpolitik: Eine tägliche Themenverfehlung mit System" in den SN vom 3. August. Es ist wirklich frustierend, die täglichen Berichte aus dem Hohen Haus im TV zu verfolgen. Immer das gegenseitige Anpatzen und Blockieren verhindern eine konstruktive Arbeit der Mandatare. Dabei gäbe es so viele Aufgaben, die einer Lösung harren wie Transparenzpaket, Bürokratieverschlankung, Gesetzesentrümpelung, etc. Diese werden aber immer vor sich hergeschoben.

Es gab heuer einmal einen kurzen Augenblick, wo alle Parteien an einem Strang gezogen haben. Schade, dass der so schnell vorüberging und nun die Parteien wieder versuchen - wie eh und je - möglichst viel "Kleingeld" zu machen, ohne dabei auf das Gemeinsame zu achten. Soll die Politikverdrossenheit noch weiter zunehmen?

Hans Kerschbaumer, 3510 St. Lorenz