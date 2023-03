Noch mehr Steuern "abknöpfen"

Vermögen besteuern, also wegnehmen und verteilen. Die Frage ist, wie früh greift man zu auf hart erarbeitetes Vermögen, Häuslbauer oder Schmuckbeschenkte inbegriffen. Doch möglichst früh ansetzen, damit in der Summe möglichst viel zusammenkommt. Die weitere Frage wäre, was passiert genau mit diesen Steuern? Sind diese zweckgewidmet oder kommen sie in den allgemeinen Steuertopf. Hohe Steuern gibt es schon und Rekordverschuldung zugleich. Treffsichere Hilfen für wirklich Bedürftige wären wichtig und Entlastung vieler Menschen, das wäre auch im Sinn der wirtschaftlichen Belebung. Ich finde es immer toll, wenn vermögende Leute große Spenden machen oder viel Gemeinnütziges initiieren. Neiddebatten könnte man sich sparen. Wichtig wären eine steuerliche Entlastung der hart Arbeitenden und wichtige Investitionen in die Verbesserung von Infrastrukturen, die allen zugutekommt. Ich finde es zu einfach, die Steuerschraube weiterzudrehen und steuergeldsparende Reform-Notwendigkeiten zur Effizienzsteigerung zu umgehen oder auf später zu verschieben. Vor Wahlen wird ja immer versprochen, dass es keinerlei neuen Steuern geben werde. Vor Wahlen wird oft was gesagt, was dann

Karl Brunner, 9020 Klagenfurt