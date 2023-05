Nockstein - Felszahn mit Hochspannung

Ein Appell an alle Berg- und Naturfreunde: Bitte die Natur und die Berge nicht nur benützen, sondern auch beschützen und bewahren. Bitte bleibt auf den ausgewiesenen Wanderwegen und nehmt euren Müll wieder mit nach Hause. Trotz Verbotsschild latschen wieder vermehrt die Wanderer über die grünen Wiesen, lassen die Hunde frei laufen und werfen den Müll entweder in der Natur weg oder -

wenn der Mülleimer bei den Parkplätzen bereits voll ist - es wird einfach alles auf den Boden geschmissen.

Was besonders im Herzen weh tut: Wo waren alle die Naturliebhaber und Benützer der Natur, als es darum ging, das Juwel vor der Freileitung über den Nockstein bzw. Salzburger Land zu bewahren? Auch Herr Dr. Haslauer erinnert sich erst jetzt

wieder an den Ausspruch seines Vaters: "Passt mir auf mein Salzburg auf!" Nun ist es aber leider zu spät und wir, die wir unter dem Nockstein leben müssen, haben nach langem friedlichem Protest unseren Frieden geschlossen und als Erinnerung an unseren leider erfolglosen Kampf für ein Erdkabel einen schönen Bildstock am Nockstein errichtet und diesen im September letzten Jahres bei einer Bergmesse eingeweiht.

Dieser Bildstock wurde nun leider mutwillig zerstört. Der Marmor zerbrochen, das Bild beschädigt. Wer tut so etwas? Was muss das für ein hasserfüllter, brutaler Mensch sein? Ein Naturliebhaber, der vorsätzlich mit schwerem Gerät auf den Nockstein geht? Es macht einen sehr nachdenklich und traurig.







Gerda Seewald, 5023 Salzburg