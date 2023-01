Nonntal verliert ein Schmuckstück

Weil die Mitarbeiter der ZAMG bessere Arbeitsbedingungen benötigen, was ich keinesfalls in Abrede stellen will, wird die Gründerzeit-Villa abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt (Bericht im SN-Lokalteil). So schnell wird Nonntal um ein weiteres charmantes Gebäude ärmer.

Nach meiner - natürlich subjektiven - Meinung begründen kleinere und größere Projekte, welche in meinen Augen nicht unbedingt zu den erfreulichen "Highlights" in Salzburg zählen, wie zum Beispiel das Gebäude am Dr.-Franz-Rehrl-Platz, die Wohnanlage "Paradiesgarten", das "Quartier Riedenburg" oder auch einfach nur der Kajetaner-Platz, meine wahrscheinlich berechtigte Vermutung, dass wir um einen weiteren Betonwürfel reicher werden.



Theobald Seyffertitz, 5020 Salzburg