Normalzustand für alle Geimpften

Bravo Herr Koller, Ihrer Hintergrundanalyse vom 20. 9. ist kaum etwas hinzuzufügen. Vor allem haben Sie sehr deutlich ausgeführt, dass alle Folgen durch Impfverweigerer auf Kosten der Allgemeinheit gehen. Darüber hinaus sind die Impfverweigerer und die daraus folgende zu niedrige Durchimpfungsrate die Ursachen für alle Einschränkungen im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben.

Daraus folgere ich, dass es höchste Zeit ist, die große Mehrheit der Geimpften und Genesenen von allen Einschränkungen zu befreien, für diese ist der Normalzustand wieder herzustellen. Die Ungeimpften sind von der Politik und den Behörden in die Pflicht zu nehmen, sowohl was Quarantäneauflagen und andere Einschränkungen betrifft als auch dafür, dass Verweigerer in Zukunft auch die Kosten für ihr egoistisches Verhalten selbst tragen sollen.

Josef Mayer, 5020 Salzburg