Notdurft am Fuschlsee

Der wunderbare Rundweg um den Fuschlsee dient sehr sehr vielen Menschen als Naherholungsgebiet. Gefühlt jede fünfte wandernde Person hat auch sein Hunderl mit dabei und das obligate "Sackerl fürs Gackerl" wird erfreulicherweise großteils auch angewendet. Ganz anders aber verhalten sich leider ziemlich viele andere Menschen, welche ihre große Notdurft einfach nahe am Wanderweg verrichten. Das dies ziemlich wissentlich schon im voraus geplant ist, sieht man an den bereits mitgebrachten Toilettenpapier, Feuchttücher etc.. Als Mitbesitzer von Wald- und

Seegrundstück am Nordufer sehe ich diese widerlichen Hinterlassenschaften zahlreich direkt am Wegesrand zu unseren Grundstücken. Nach dem Motto, wenn eh schon verunreinigt, dann kann ich meines wohl auch noch dazu setzen! Es gibt um den 12-Kolometer-Rundweg einige Toilettmöglichkeiten, welche eingeplant werden können und diese widerlichen Sauereien somit wirklich nicht nötig sind! Also angesprochene Menschen, mutiert doch nicht zum Neandertaler die Evolution geht weiter!





Kurt Leitner, 5303 Thalgau-Egg