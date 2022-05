Notstand wegen Ukraine-Krieg

In einer liberalen Demokratie werden Gesetzesvorlagen im Parlament eingebracht und nach Debatten von gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern beschlossen. Doch ist Ungarn - so Ministerpräsident Viktor Orbán wörtlich - eine "illiberale Demokratie". Daher läuft es dort ein bisschen anders. Seit Jahren regiert Orbán durch Notstandsdekrete am Parlament vorbei. Zuerst war es die Flüchtlingskrise und anschließend die Coronapandemie, die als Gründe für den "Notstand" dienten. Nun muss der Krieg in der Ukraine herhalten. Dieser sei "eine ständige Gefahr für Ungarn". Wenn dem tatsächlich so sein sollte, müsste Ungarn dann nicht alles tun, um dem ukrainischen Volk zu helfen? Weshalb weigert sich Orbán dann beharrlich, der Ukraine Waffen zu liefern? Nicht nur das, er verbietet es sogar anderen Ländern, Waffen an die Ukraine über ungarisches Hoheitsgebiet zu transportieren. Die Wahrheit ist, dass Orbán die Ukraine ziemlich egal ist. Er braucht nur einen Grund, seinen undemokratischen Weg fortzusetzen und Ungarn weiter im Sinne seines extrem rückwärtsgewandten Weltbilds umzuformen.

Beispielsweise wurde Transsexuellen und Intersexuellen während der Corona-Pandemie per Notstandsdekret verboten, ihr Geschlecht offiziell zu ändern. Den Zusammenhang mit Corona weiß wohl nur Orbán alleine.

Er sollte diese unwürdige Farce beenden und das Parlament abschaffen. Dann wüsste selbst die naivste Ungarin und der naivste Ungar, welchen undemokratischen Faschisten er sich da zum Ministerpräsidenten gewählt haben.

Michael Pfeiffer, Diplom-Jurist, 9552 Steindorf am Ossiacher See