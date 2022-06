Notwendige Novelle des Apothekengesetzes

Inge Baldinger richtet den Blick auf die Schwachstellen des heimischen Gesundheitswesens (SN, 4.6., Seite 1). Ihr gelingt eine punktgenaue Analyse. Reformen mit Sofortwirkung sind gefragt. Gegen den Landärztemangel gäbe so etwas. Blick nach Niederösterreich: Derzeit sind in diesem Bundesland 18 Planstellen vakant. Auffälligkeit: Keine einzige dieser freistehenden Ordinationen bietet das Patientenservice einer Direktabgabe von Medikamenten. Im Gegensatz dazu gehen offene Stellen mit gesicherter Hausapotheke weg wie die warmen Semmeln. Forderung: Alle Mediziner in Ein-Arzt-Gemeinden, egal wie weit die nächste öffentliche Apotheke entfernt ist, sollten die Berechtigung erlangen, Arzneimittel direkt auszufolgen. Das ist ein sicherer Weg, um die landärztliche Versorgung zu retten.





Dr. Wolfgang Geppert, ehemals Landarzt im Weinviertel, 2193 Wilfersdorf