Notwendigkeit der politischen Bildung

Die SN hat dankenswert am 1. Oktober sich Themen einer Politischen Bildung gewidmet. Die Breite der Thematik reichte von politischen Sitten, dem Umgang mit Recht, der Kenntnis der Verfassung bis zur EU-Rechtsstaatlichkeit. Zu erinnern wäre in diesem Zusammenhang die Weite des Spektrums einer Politischen Bildung in Schule, Lehrerbildung und Erwachsenenbildung. Wesentliche Aspekte sind etwa politische Systeme, der Staatsaufbau, eine Demokratieerziehung, das Lernfeld Europa, Bereiche der Globalisierung, Wirtschafts- und Medienbildung. Wünschenswert wäre eine bessere Etablierung in allen Bildungsbereichen, demnach die Vermittlung von Grundwissen, Handlungswissen, Spezialwissen und Alltagswissen.

Dr. Günther Dichatschek MSc, 6370 Kitzbühel