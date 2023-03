Notwendigkeit einer parteipolitischen "Sozialpartnerschaft"

Der Brief an die SN der ehemaligen Seekirchner ÖVP-Bürgermeisterin Mag. Monika Schwaiger (23. März), in dem sie ihr Entsetzen über das aus Machterhaltungsgründen von der niederösterreichischen Landeshauptfrau gegen alle früheren Beteuerungen eingegangene politische Bündnis mit dem rechten Lager ausdrückt, macht in beeindruckender Weise deutlich, wie groß die Brandgefahr in unserem demokratischen System ist. Einem System, das, aufbauend auf den Erfahrungen der Folgen einer abgrundtiefen Konfrontation des christlich-sozialen und sozialdemokratischen Lagers in der Zwischenkriegszeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Summe gesellschaftliche Stabilität geschaffen hat. Wesentliches Element dabei war (und ist) die Sozialpartnerschaft von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen. Ausgehend von dieser historischen Erfahrung wäre als Modell zur weiteren Sicherung der gesellschaftlichen Stabilität eine parteipolitische "Sozialpartnerschaft" der beiden auf die "Mitte" des politischen Spektrums orientierten Lager, also der Volkspartei und der Sozialdemokratischen Partei erforderlich und denkbar. In dieser hätten "mitte-rechts" und "mitte-links" Positionen zur Bewältigung der anstehenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen Platz und wären mit pragmatischer demokratischer Kompromisskultur umsetzbar. So etwa die Sicherung der Pensionen, die Reform des Gesundheitswesens, die Neugestaltung des Bildungssystems und vieles mehr. In all diesen Bereichen könnte es um eine intelligente Kombination von christlich-sozialen und sozialdemokratischen Konzepten, also um eine in diesem Sinne parteipolitische "Sozialpartnerschaft" gehen. Dies nicht zuletzt auch als deutlicher und nachhaltiger Schutz unserer Demokratie gegen den Rechtspopulismus.







Dr. Christian Dirninger, 5020 Salzburg