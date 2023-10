Notwendigkeit einer Friedenserziehung

Die aktuelle Rückkehr zu geografischen Kategorien in der internationalen Politik erfordert zusätzliche Perspektiven in der Friedenserziehung mit staatlichen Aufgaben, Sicherheitsgarantieren und einer Verringerung von Gewalt.

Im Bildungsbereich benötigt man eine Orientierung für politisches Handeln in komplexen Zusammenhängen. Es bedarf gewaltloser Konfliktbearbeitung, kontroverse Diskussionsprozesse und Konfliktlösungsmodelle. Friedenslernen benötigt einen umfassenden Friedensbegriff, es geht um Konfliktursachen, Konsequenzen, Einstellungen und Meinungen durch Bildungsprozesse. Diese beeinflussen Demokratieentwicklung, Abbau von Feindbildern-Vorurteilen-Stereotypen, Ablehnung vom Gewalt, Gleichberechtigung und Konfliktlösungskonzepte. Gefordert sind Demokratiepädagogik, Menschenrechtsbildung, Globales Lernen und Lernmodelle internationaler Friedensprojekte. Politische Bildung ist hier ein Erfordernis bei der Vielzahl von Konflikten auf der Welt.





Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel