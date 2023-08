Notwendigkeit und Möglichkeiten einer Kapitalmarktreform

Im Sinne einer dringend erforderlichen, sachlichen und von Populismus befreiten Debatte über den das Leben der "kleinen Leute" beziehungsweise der "Mittelschicht" betreffenden Teil des Geld- und Finanzsystems ist Herrn Hermann Fröschl für seinen überaus klugen Artikel "Die Rettung der Sparzinsen" (SN vom 25. August) zu gratulieren und zu danken.

Neben der Forderung nach mehr und besserer, in die Breite der Bevölkerung wirkenden Finanzbildung, ergibt sich aus der konzisen Analyse Fröschls vor allem auch die Notwendigkeit einer konstruktiven, zukunftsorientierten Zusammenarbeit von Wirtschaftspolitik und Bankensektor zur Anpassung der heimischen Kapitalmarktstrukturen an die bestehenden Verhältnisse, also für eine grundlegende Kapitalmarktreform.

Derartiges gab es - bezogen auf die damaligen Verhältnisse - zum Beispiel mit den "Kapitalmarktgesetzen" im Rahmen des "Raab-Kamitz-Kurses" in den 1950er Jahren. Damit wurde ein wesentlicher Teil der Basis für das "Wirtschaftswunder" der "Wiederaufbauzeit" geschaffen. Voraussetzung dafür war allerdings ein sozialpartnerschaftlicher und koalitionärer Grundkonsens. Derartiges wäre wohl auch unabdingbare Voraussetzung für eine dringend notwendige Reform des österreichischen Kapitalmarktes. Vorschläge gäbe es genug, wie auch der Artikel von Herrn Fröschl zeigt. Allein, es fehlt der politische Wille, möglicherweise aber auch die wirtschaftspolitische Kompetenz.





Dr. Christian Dirninger, 5020 Salzburg